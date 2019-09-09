Сальвини готов "дать бой" новому правительству

Стать "серьёзной оппозицией" новому правительству Джузеппе Конте пообещал тысячам сторонников, собравшихся на площади Монте Читорио перед одноименным дворцом (где заседает Палата депутатов Италии), Маттео Сальвини. Лидер "Лиги" заявил, что его партия будет отстаивать свою позицию "не только в парламенте, но и среди простых итальянцев".

"Движение 5 звезд" в конце концов сняло маску и раскрыло истинную сущность левоцентристской партии, - говорит один из сторонников Маттео Сальвини. - Позор, что Демократическая партия вошла в правительство, не победив на каких выборах!"

"Я чувствую себя оскорбленной, униженной, разочарованной и преданной, - добавляет эта женщина. - В нашем парламенте заседают отвратительные личности"...

После Сальвини на сцену на площади Монте Читорио поднялась и Джорджа Мелони, лидер национал-консервативной партии "Браться Италии". Пока за стенами Палаты депутатов шел митинг оппозиции, сами народные избранники проголосовали "за" доверие новому кабинету министров под руководством Джузеппе Конте.

"В полуторачасовой вступительной речи премьер-министр заявил, что Италия вступает в "эру реформ" и что тон теперь будет иным, в частности, новое правительство повернется лицом к единой Европе. Задач у кабинета министров много: от принятия бюджета на 2020 год до разработки новой миграционной политики, тем более, что оппозиция готова дать бой этому правительству не только в парламенте, но и за его пределами", - передает из Рима наш специальный корреспондент Джорджиа Орланди.