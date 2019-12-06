Самые популярные видео в русскоязычном YouTube за 2019 год

Составлен рейтинг самых популярных видео в русскоязычном сегменте YouTube за 2019 год. Его обнародовали аналитики "Google Россия" в своем блоге.

Первое место занял ролик "Чинилы и большой секрет" — пародия блогера Сыендука на мультфильм "Фиксики". Видео собрало более 25 млн просмотров и 609 тыс. лайков.

На второй строчке — Юрий Дудь с фильмом Беслан. Помни". Трехчасовое видео набрало более 18 млн просмотров и почти 1 млн лайков. Замыкает тройку самых популярных видео - интервью певицы Билли Айлиш в шоу "Вечерний Ургант" (15 млн просмотров и 765 тыс. лайков).

В первой десятке также оказалось выступление шоумена Павла Воли "Про настоящих женщин", новые серии мультсериала "Фиксики", миниатюра резидентов Comedy Club Карибидиса, Скорохода, Батрутдинова — "Неожиданная развязка", видео Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист.

Среди музыкальные видео самыми просматриваемыми оказались клипы Артура Пирожкова (Александр Ревва) — "Зацепила" и "Алкоголичка", а также Artik & Asti feat. Артем Качер — "Грустный дэнс".