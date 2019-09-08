После месяца многотысячных акций протеста в России прошли региональные выборы. Эксперты полагают, что Единый день голосования в этом году позволит оценить "температуру" российского общества и популярность Владимира Путина и партии "Единая Россия".

В центре внимания оказалось голосование за депутатов в Мосгордуму, которое вывело на улицы десятки тысяч человек, возмущенных недопуском до выборов большинства независимых кандидатов. Во время акций протеста, проходивших еженедельно, полиция задержала несколько тысяч человек, пятеро были приговорены к реальным тюремным срокам за "применение насилия по отношению к правоохранителям".

В большинстве регионов страны власть принадлежит партии "Единая Россия", созданной в 2001 году и возглавляемой Владимиром Путиным в течение нескольких лет. После того, как рейтинг партии начал стремительно падать, российский лидер отказался от ассоциации с ней и на свой последний президентский срок решил баллотироваться в качестве самовыдвиженца. В этом году его примеру последовали все лояльные Кремлю кандидаты Москвы: ни один из них не выдвинулся под флагом "Единой России".

В Москве в финальный список кандидатов вошли 225 человек. Владимир Путин проголосовавший в Академии наук, прокомментировав отсутствие ряда независимых и оппозиционных кандидатов в бюллетенях. "В некоторых странах есть и 30, и 50, и 100 (кандидатов - прим.). Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно – какого качества. Надеюсь, что у нас достойные кандидаты", - сказал он.

Тем временем, лидер оппозиции Алексей Навальный, единомышленники которого не допущены на выборы, также прокомментировал ситуацию. "В прошлый раз "Единая Россия" получила 40 мандатов из 45. Если они получат хоть сколько-нибудь меньше — это будет уже хорошо", — сказал Навальный на выходе с избирательного участка, куда он пришел с дочерью.

В 2021 году в России пройдут выборы в Государственную думу, которые могут стать ключевыми для обозначения политического будущего России, в случае, если Владимир Путин покинет свой пост в 2024 году. Эксперты полагают, что голосование 8 сентября может выявить тренд протестного голосования не только в российской столице, но и в регионах, проявившийся уже в прошлом году.

Основные жалобы - нарушения прав журналистов и наблюдателей

В день голосования проект "Карта нарушений", фиксирующий сообщения о возможных нарушениях, пришло более полутора тысяч сообщений со всей России. По словам правозащитников, их оказалось больше, чем в прошлом году. Лидерами по числу сообщений стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

Основные жалобы касались нарушения прав представителей СМИ, наблюдателей и членов комиссий, подкуп и принуждение избирателей. "Чаще всего сообщают об ограничении фото- и видеосъемки и отказах в своевременном доступе в помещения для голосования", - сообщают правозащитники "Голоса", отмечая, что на этих выборах проблема стоит "острее", чем в прошлом году.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что движение "Голос" передало ложные сведения о нарушениях, опубликовав в "Карте нарушений" несколько десятков сообщений прошлого года. Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в распространении политической рекламы в день тишины в России. Ведомство сочло это вмешательством в политический процесс и сообщило, что направит свои данные в соответствующий комитет Госдумы.

Москва

В Москве зарегистрировано около 7,2 млн избирателей, они должны избрать 45 членов городского парламента. В трех округах столицы зарегистрированные избиратели имели возможность проголосовать на выборах онлайн. По официальным данным, электронной системой голосования воспользовались более 90% граждан, прошедших регистрацию.

"В единый день голосования неоднократно сообщалось о сбоях в работе системы. Как минимум дважды организаторы онлайн-голосования подтверждали факт сбоя и заверяли, что работоспособность системы восстановлена", - сообщили наблюдатели НКО "Голос".

Ранее систему неоднократно критиковали за недоработанность, но разработчики утверждают, что надежность и безопасность системы была подтверждена неоднократными тестами. В целом по Москве явка составила более 17%.

По информации партии "Яблоко", что все четыре ее кандидата прошли в Мосгордуму, глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что в городском органе исполнительной власти будут работать 13 коммунистов.

Фонд развития гражданского общества решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму из-за "высокого процента отказов от ответов на выходе с избирательных участков". "По некоторым округам процент отказов превысил 70%. По остальным округам он находится на уровне 45-50%. Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным", - сообщили в фонде.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов заявил, что существенных нарушений зафиксировано не было.

Ранее в воскресенье полиция задержала в центре Москвы около 10 человек, одетых в футболки в поддержку фигурантов "московского дела". Среди задержанных оказался муниципальный депутат и журналист Илья Азар, которого вскоре отпустили. По словам, журналиста, на нем не было майки с фотографиями заключенных по "делу-212".

Регионы

Во всех 16 регионах, избирающих губернаторов, побеждают действующие главы регионов. В северной столице, где проходила самая ожесточенная борьба, явка составила около 24%. По данным экзитпола ВЦИОМ на выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует назначенный в 2018 году врио Александр Беглов с результатом 56%. Социологический центр отмечает, что было опрошено более 59 тысяч человек, на вопросы ответили 55,1% респондентов.

На выборах в Думу в Хабаровском крае, по предварительной информации, побеждает кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, второе место занимает его соперник из КПРФ Николай Платошкин. Претендент на депутатский мандат от "Единой России" певица Вика Цыганова занимает третье место.

На выборах в областную думу также побеждает партия Жириновского. "Сейчас по предварительным данным ЛДПР-овцы проходят в 22 округах, а единороссы ни в одном. По спискам у ЛДПР 56%, а у ЕР 13%. Так что ЕР ждут два мандата из 36", - пишет на своей странице Facebook сопредседатель движения "Голос" Аркадий Любарев.

ЛДПР второй год подряд обгоняет партию власти в регионе. Так, в 2018 году на выборах в губернаторы Хабаровского края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.