Британская экономика растет

Британская экономика вновь демонстрирует признаки роста. В июле ВВП Соединенного королевства увеличился на 0,3% относительно июня, превысив прогнозы, - сообщает Национальное управление статистики.

Июльский показатель ВВП стал самым высоким с января и превысил усредненный прогноз экономистов, опрошенных Рейтер, которые предсказывали рост на 0,1%.

Эти данные, как надеются аналитики, развеют опасения по поводу рецессии, которые довлели над пятой экономикой мира в последние месяцы, после отсрочки "брексита" и после того, как результаты за второй квартал текущего года оказались на 0,2% ниже прогнозов.

В прошлом месяце Банк Англии прогнозировал, что в третьем квартале объем производства вырастет на 0,3%, хотя его ожидания по нулевому росту во втором квартале оказались чересчур оптимистичными.