Великобритания: экономика после "брексита"

– Кампания окончена, теперь – за дело, – заявил новый британский премьер Борис Джонсон, пообещав придать экономике стране новый импульс. Вопрос лишь в том, как именно он собирается достичь такого результата, ведь после референдума по «брекситу» Великобритания опустилась на последнее место в списке ведущих экономик «Большой семёрки». В британском Управлении по бюджетной ответственности отмечают, что в случае «брексита» без сделки уровень безработицы превысит 5%, цены на недвижимость упадут на 10%, а ВВП уменьшится на 2%.

В Национальном институте экономических и социальных исследований считают, что в экономике уже началась рецессия. В деловых кругах призывают нового премьер-министра внести определённость, а в идеале – провести упорядоченный «брексит». Рейтинговое агентство Moody's предупредило, что с победой Джонсона увеличивается риск выхода из ЕС без сделки. На днях Джонсон заявил, что вывести ситуацию из тупика может заключение торгового соглашения, но эксперты отмечают, что это вовсе не так просто.

– Проблема в том, что на практике невозможно достичь договора о торговых сделках за очень короткое время, ведь они очень сложные, – отмечает Ян Бонд, эксперт Центра европейских реформ. – Легко рассуждать в неопределённых теоретических выражениях о торговом соглашении с США, но опыт показывает, что торговые соглашения с Соединёнными Штатами достигаются очень непросто, и они потребуют множества компромиссов, которые многие в Великобритании сочтут неприемлемыми.

Между тем, согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, в этом году экономика Великобритании вырастет на 1,3%. Но этот прогноз составлен с учётом упорядоченного «брексита», за которым следует постепенный переходный период.