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Великобритания

"Парламент должен заседать"

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"Парламент должен заседать"
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Пятинедельный перерыв в работе парламента Великобритании будет объявлен после того, как законодатели проголосуют по вопросу о проведении внеочередных выборов. Ожидается, что члены парламента вновь выступят против этого предложения.

Инициатором перерыва в работе парламента выступил премьер-министр Борис Джонсон, что вызвало протест в оппозиционной Лейбористской партии:

Джереми Корбин: "Я считаю это решение постыдным. Парламент должен заседать и призвать правительство к ответственности. Но премьер-министр пытается уйти от вопросов. В конце июля его назначили на должность, и с тех пор он всего один раз принимал участие в традиционной сессии вопросов и ответов. А сейчас он приостанавливает работу парламента, в среду сессия не состоится".

Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что уйдет в отставку, если парламентарии проголосуют за проведение внеочередных выборов. Если этого не случится, он останется на посту до 31 октября.

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