Парламент vs премьер: новое поражение Джонсона

Новое поражение британского премьера в Вестминстере: члены фракции тори в Палате общин, потерявшие большинство, не сумели приостановить рассмотрение петиции, наделяющей депутатов правом обсудить законодательную инициативу, которая, в свою очередь, открывает возможность очередного переноса даты "брексита".

В законопроекте также говорится о блокировании выхода Соединенного Королевства из ЕС без заключения соответствующего соглашения.

Борис Джонсон заявил, что в ответ на это он объявит о дате новых внеочередных выборов, поскольку, по его же словам, у него "не остается другого выбора": "Я не хотел бы совершать этот шаг, но если завтра парламентарии проглосуют за приостановку переговоров и попросят Брюссель еще об одной, совершенно бессмысленной отсрочке, которая может тянуться годами, то это - единственная возможность заблокировать развитие подобного сценария. Подготовку документа мы начнем уже этим вечером".

Регбист Джонсон помнит принципы fair play Фото via Рейтер

Хотя оппоненты Джонсона и их лидер Джереми Корбин сами неоднократно призывали к проведению новых парламентских выборов, глава лейбористов подчеркнул, что поддержит этот шаг премьера при соблюдении последним определенных условий: "Если он хочет объявить новые выборы, отлично. Но чтобы мы на это пошли, требуется принятие закона о том, что попытка провести жесткий "брексит" навсегда снимается с повестки дня работы кабинета министров".

Корбин ставит условия Фото Рейтер

Петиция, которая предусматривает ограничение прерогатив правительства в том, что касается "брексита", была принята, поскольку за нее голосовали в том числе и депутаты-однопартийцы Джонсона. Все они, как сообщила накануне, еще до голосования, канцелярия премьера, будут исключены из фракции тори. В числе участников фронды значится экс-министр финансов Филип Хамонд и внук Черчилля Николас Соумс.

В среду на пленарном заседании Палата общин намерена обсудить и поставить на голосование законопроект, который лишит Джонсона и возглавляемый им кабинет министров возможности осуществить выход Великобритании из ЕС по жесткому сценарию в случае, если Соединенное Королевство так и не заключит с Брюсселем новое соглашение об условиях "брексита".