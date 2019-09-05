Британия: сага о "брексите"

Ожесточенные дебаты по поводу "брексита" идут в Лондоне, но лихорадит все королевство. Об этом рассказывает корресподент Eueonews Даррен Маккафри:

"Каждый день в саге о "брекcите" появляется новый поворот. Правительство по сути решило не противодействовать парламенту, который в среду принял законопроект о продлении с ЕС переговоров по "брекситу", исключающий возможность "развода" без сделки. За двадцать четыре часа премьер-министр Борис Джонсон потерпел сразу несколько поражений в Палате общин. А это значит, что кабинету придется пойти на компромисс.

Перспектива проведения досрочных парламентских выборов в удобный Джонсону срок, на которых настаивал глава правительства, уже не кажется столь вероятной. Все это говорит об ослаблении позиции Джонсона. Но выборы все же необходимы, поскольку у правительства в парламенте нет формального большинства, чтобы продолжать нормальную работу.

Вопрос, как сейчас поведут себя оппозиционные депутаты. Будут ли они пытаться провести выборы до 31 октября (на эту дату намечен выход Британии из ЕС), или оппозиция подождет до ноября, пока не получит "зеленый свет" на продление переговоров по "брекситу", предположительно до января следующего года.