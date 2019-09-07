Депутаты грозят Борису Джонсону судом

Британские парламентарии готовы подать в суд на Бориса Джонсона.
Накануне Палата Лордов одобрила законопроект, согласно которому, если Королевству не удастся договориться с Брюсселем о новом соглашении об условиях выхода из ЕС, премьеру придется просить Евросоюз об очередной отсрочке "брексита". Джонсон же заявил, что никогда на это не пойдет.
На случай, если Джонсон все-таки нарушит закон, парламентарии уже готовят коллективный судебный иск. Присоединиться к нему намерены и консерваторы-"мятежники", исключенные на этой неделе из партии за то, что выступили против "жесткого брексита". Если премьер ослушается и судей, ему может грозить тюремный срок.
Но споры о "брексите" не ограничиваются стенами Вестминстерского дворца. В субботу в Лондоне прошли манифестации как сторонников, так и противников выхода из ЕС. Около сотни людей протестовали против планов Джонсона и недалеко от здания британского посольства в Берлине.