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мир

Россия и Украина провели обмен заключенными

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 Глеб Шатуновский  Euronews 
Россия и Украина провели обмен заключенными
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Самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся освобожденные в рамках обмена с Украиной россияне, прибыл в московский аэропорт Внуково, сообщает ТАСС. В то же самое время самолет с украинскими заключенными совершил посадку в киевском аэропорту "Борисполь".

Список фамилий 35 граждан Украины, прибывших на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ, опубликован в субботу на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Среди них 24 украинских моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.