Видео. Экологическое бедствие из-за аварии танкеров с мазутом в Черном море

Тысячи тонн мазута вылились в Керченский пролив в Черном море после того, как два российских танкера получили серьезные повреждения во время шторма. Выброс мазута наблюдается и на побережье Анапы. Сообщается о масштабном загрязнении в районе посёлка Волна на Таманском полуострове. Загрязнено 35 км береговой линии на Черноморском побережье Кубани. В ряде населённых пунктов введен режим чрезвычайной ситуации. На берегу находят пострадавших птиц и животных.

Эксперты предупреждают, что сильный ветер и течение осложнят усилия по локализации разлива, что может привести к сильному загрязнению береговой линии и значительно затруднить очистку.