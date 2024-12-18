NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
Птица, покрытая толстым слоем топлива, разлитого нефтяным танкером в российском Черном море.
No Comment

Видео. Экологическое бедствие из-за аварии танкеров с мазутом в Черном море

Последние обновления:

Остатки мазута выносит на берег, затронуты десятки километров побережья.

Тысячи тонн мазута вылились в Керченский пролив в Черном море после того, как два российских танкера получили серьезные повреждения во время шторма. Выброс мазута наблюдается и на побережье Анапы. Сообщается о масштабном загрязнении в районе посёлка Волна на Таманском полуострове. Загрязнено 35 км береговой линии на Черноморском побережье Кубани. В ряде населённых пунктов введен режим чрезвычайной ситуации. На берегу находят пострадавших птиц и животных.

Эксперты предупреждают, что сильный ветер и течение осложнят усилия по локализации разлива, что может привести к сильному загрязнению береговой линии и значительно затруднить очистку.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocommentПосмотреть все статьи о musicaПосмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА