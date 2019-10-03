Победа или предательство?

Решение Киева согласиться на принятие так называемой "формулы Штайнмайера" вызвало споры и протесты. В столице Украины на улицы вышли сотни людей, недовольных поступком президента Зеленского.

Еще будучи кандидатом, баллотирующимся на высший пост в государстве, Зеленский обещал покончить с военным конфликтом на юго-востоке Украины.

Он стоил жизни более, чем 13 тысячам граждан, сотни тысяч лишились крова и стали временно перемещенными лицами в своей собственной стране.

Начало конфликта датируется летом 2014-го года. Год спустя была выдвинута идея урегулирования ситуации в Донбассе, но вплоть до сегодняшнего дня она не получала оформления в едином виде для всех сторон, участвующих в переговорах.

Разработанная Франком-Вальтером Штайнмайером, тогдашним главой внешнеполитического ведомства ФРГ, формула предлагает неподконтрольной Киеву части Донбасса получить временный особый статус на период выборов, которые должны будут проведены по украинскому законодательству.

Вот что сообщил украинский президент по итогам состоявшихся у него дискуссий: "Эти выборы будут проведены по стандартам ОБСЕ и должны будут соответствовать принятым международным нормам демократического избирательного процесса".

Это, в частности, означает, уважаемые дамы и господа, уважаемые представители прессы, что голосование не будет проходить под прицелами автоматов. Владимир Зеленский президент Украины

В случае, если будущие выборы ОБСЕ признает состоявшимися, как и то, что они были честными и свободными, то в силу вступит закон об особом статусе Донбасса, который будет действовать на постоянной основе. Но не все с этим согласны

Вот что считает житель западной части Украины Сергей Коновал: "Мы против этого, мы против капитуляции, против будущего развода войск, против плана Штайнмайера в принципе, мы считаем, что его реализация грозит Украине катастрофическими последствиями".

У Татьяны, живущей в Донецке более 50 лет, иная позиция: "Мне нужна эта страна, мне нужен в ней мир, у меня дети тут живут, и я хочу дружить [ с Россией, прим. редакции]".