"Нормандская встреча": до прорыва ещё далеко

Встреча "нормандской четверки" в Париже в целом в мире была воспринята положительно. Но в России и на Украине призывают относиться к ней с осторожностью и тем более не называть ее прорывом в мирном процессе.
Лидеры Франции, Германии, России и Украины договорились встретиться в том же формате через 4 месяца в Берлине для обсуждения вопросов политики и безопасности, в частности, для организации местных выборов в Донбассе.
На встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина было принято решение обменяться пленными по принципу "всех на всех". Украинский президент согласился продлить закон об особом статусе Донбасса на год, так как предыдущий действует до 31 декабря этого года.
Конфликт на востоке Украины длится с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами военных действий стали около 13 тысяч человек. Контактной группой в Минске было принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.