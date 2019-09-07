Где арфа встречает сопрано

Немецкое сопрано Диана Дамрау встречает французскую арфу Ксавье де Местр. Идеальный творческий дуэт на Международном фестивале исполнителей имени Джордже Энеску в Бухаресте.

Диана Дамрау родилась в Южной Германии и сегодня признана одним из лучших сопрано в мире. Ксавье де Местр родом из французского города Тулон. Музыкант начал играть на арфе в 9 лет, но отучился в Лондонской школе экономики, прежде чем стать профессиональным арфистом.

Как совместить сильный сопрано с нежной арфой, и насколько сложно арфисту играть музыку Энеску?

Диана Дамрау, сопрано

"У арфы такие большие возможности, она может звучать как ураган, это прекрасно"

Ксавье де Местр, арфист

"Мне всегда нравился его репертуар, каждая песня – это миниатюра. Вы должны создать особый мир со вселенной звуков. Я стараюсь расширять эту палитру как можно больше. Выступать с Дианой – это честь для меня"

Вольфганг Шпиндлер, Euronews

"А педали на арфе нужны для того, чтобы ускориться и притормозить?"

Ксавье де Местр, арфист

"Нет, у меня автоматическая коробка передач (смеется). На самом деле, педали нужны, чтобы менять тональность, как черными клавишами пианино, играть полутона. Если нажать не ту педаль, то тональность теряется, и это – катастрофа"

Диана Дамрау известна своими интерпретациями Моцарта и Штрауса на лучших оперных площадках, а Ксавье де Местр любит экспериментировать с испанской музыкой. Вместе они дают концерты по всему миру.