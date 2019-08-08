"Опералия-2019": баскский тенор и гватемальское сопрано

Будущие оперные звезды родились... на этот раз в Праге, где прошел один из самых престижных вокальных первенств — международный конкурс оперных певцов "Опералия", основанный в 1993 году маэстро Пласидо Доминго.

Я восхищаюсь всеми, кто приходит на прослушивание, и это потрясающе, что у нас так много талантов Пласидо Доминго испанский оперный певец и дирижёр

Более 1000 заявок, но только сорока талантам из них было суждено в течение недели перед финалом проходить прослушивания, тренинги и репетировать на сцене Пражского национального театра, где за ними пристально следили члены жюри.

Нравится ли мне голос? Хочу ли я слушать этого певца или певицу всю ночь? Хорошая ли у них техника исполнения? Поют ли они стилистически верно? Как они подают материал? Лица, тела, эмоции? Выбрали ли они правильную арию, чтобы показать свои преимущества? Джонатан Френд художественный руководитель Метрополитен-оперы

Испанский тенор баскского происхождения Шавьер Андуага подошел подо все критерии и выиграл первую премию (30 тыс. долларов) среди мужских голосов, а также премию им. Пласидо Доминго-старшего (10 тыс. долларов) за исполнение испанского музыкального жанра сарсуэлы.

У него настоящий голос с легкими высокими нотами, которые находятся в гармонии. Они хорошо поставлены. Для него легко брать высокие ноты, причем громко и красиво Джонатан Френд художественный руководитель Метрополитен-оперы

Я представляю, что просто пою оперу на сцене, а не участвую в конкурсе или проходу прослушивание. Я представляю, что я Тонио из «Дочери полка». И пою здесь не я, а именно Тонио. Так мне комфортнее Шавьер Андуага тенор

Среди женских голосов равной не было 27-летней Адриане Гонсалес из Гватемалы. Также она была признана лучшей в исполнении сарсуэлы и получила премию им. Пепиты Эмбил де Доминго (10 тыс. долларов).

Это так вдохновляет видеть Пласидо Доминго столь внимательным к молодым певцам, уделяющим им столько времени. Жаль, что у нас нет национального оперного театра... пока. Однажды, это произойдет. В Гватемале есть только три оперных педагога. И одна из них, к сожалению, скончалась две недели назад. Она учила меня всему, поэтому моя победа столь символична... Этот приз и ее заслуга тоже Адриана Гонсалес сопрано

Вторые премии конкурса (20 тыс. долларов) получили Мария Катаева (меццо-сопрано, Россия) и Ги Хун Ким (баритон, Южная Корея), отмеченные также призами зрительских симпатий. Третьи премии (10 тыс. долларов) у Кристины Нильссон (сопрано, Швеция) и Арье Нуссбаума Коэна (контратенор, США/Германия).

Приз Биргит Нильссон (15 тыс. долларов), за исполнение немецких арий Рихарда Штрауса и Рихарда Вагнера, завоевали Фелиция Мур (сопрано, США) и Кристина Нильссон (сопрано, Швеция).

Приз за творческие достижения Culturarte (10 тыс. долларов) достался Анне Шаповаловой (сопрано, Россия).