"Опералия-2019": баскский тенор и гватемальское сопрано

Будущие оперные звезды родились... на этот раз в Праге, где прошел один из самых престижных вокальных первенств — международный конкурс оперных певцов "Опералия", основанный в 1993 году маэстро Пласидо Доминго.
Более 1000 заявок, но только сорока талантам из них было суждено в течение недели перед финалом проходить прослушивания, тренинги и репетировать на сцене Пражского национального театра, где за ними пристально следили члены жюри.
Испанский тенор баскского происхождения Шавьер Андуага подошел подо все критерии и выиграл первую премию (30 тыс. долларов) среди мужских голосов, а также премию им. Пласидо Доминго-старшего (10 тыс. долларов) за исполнение испанского музыкального жанра сарсуэлы.
Среди женских голосов равной не было 27-летней Адриане Гонсалес из Гватемалы. Также она была признана лучшей в исполнении сарсуэлы и получила премию им. Пепиты Эмбил де Доминго (10 тыс. долларов).
Вторые премии конкурса (20 тыс. долларов) получили Мария Катаева (меццо-сопрано, Россия) и Ги Хун Ким (баритон, Южная Корея), отмеченные также призами зрительских симпатий. Третьи премии (10 тыс. долларов) у Кристины Нильссон (сопрано, Швеция) и Арье Нуссбаума Коэна (контратенор, США/Германия).
Приз Биргит Нильссон (15 тыс. долларов), за исполнение немецких арий Рихарда Штрауса и Рихарда Вагнера, завоевали Фелиция Мур (сопрано, США) и Кристина Нильссон (сопрано, Швеция).
Приз за творческие достижения Culturarte (10 тыс. долларов) достался Анне Шаповаловой (сопрано, Россия).