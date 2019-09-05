Сила музыки: Хуан Диего Флорес даёт надежду перуанским детям

Дать обездоленным детям будущее – вот к чему стремится Хуан Диего Флорес, оперная звезда из Перу. У себя на родине он помогает тысячам детей бесплатно получить музыкальное благодаря созданному по его инициативе проекту «Симфония для Перу».

– Цель «Симфонии для Перу» состоит в том, чтобы изменить и улучшить общество силой музыки, – говорит Хуан Диего Флорес. – Столько детей рассказывали мне о своей жизни – у многих она действительно очень трудна. Некоторые даже не хотят возвращаться после репетиций домой, они остались бы ночевать в оркестре.

В рамках проекта уже создано 26 музыкальных школ, где ежедневно по нескольку часов в день занимаются более 8000 детей. Среди них – 15-летний Матиас и Николь, которой семнадцать лет. Матиас играет на скрипке, каждый день репетируя по пять часов. Уже год он играет в Главном молодёжном симфоническом оркестре, куда отбирают самых лучших.

– Для меня «Симфония для Перу» означает семью, моё будущее, и то место, где я смог стать лучше как человек и музыкант, – говорит Матиас. – В школе надо мной издевались. А «Симфония» преобразила мою жизнь.

Николь уже шесть лет играет на контрабасе, она сразу попала в Главный оркестр, в котором 120 юных музыкантов.

– Для меня это словно второй дом и возможность лучшего будущего, – говорит Николь. – Раньше я была очень застенчивой, ходила с опущенной головой. Мой папа уже старый, он на пенсии, и у нас проблемы с деньгами. Но когда я играю в оркестре, сосредоточившись на музыке, все проблемы отступают. Музыка столь необычайна, что всё становится возможным.

– Эти школы – настоящие убежища, оазисы мира, счастья и надежды. Теперь я знаю, что музыка может изменить жизнь самых бедных и обездоленных детей, – считает Хуан Диего Флорес, который во время репетиций не устаёт повторять своим подопечным, что «единственный способ достичь чего-либо в музыке – это репетировать, репетировать и репетировать».

Главный молодежный симфонический оркестр стремится к музыкальному совершенству под руководством Уго Каррио:

– Когда мы глядим друг другу в глаза и видим, что между нами течёт музыка и энергия, мы порой плачем, порой смеёмся. Это волшебные моменты, и дети – самое важное в моей жизни.

Этим летом юные музыканты выступили на главной площади Лимы, где собрались почти 20 000 человек.

– Мечтаю, чтобы проект «Симфония» продолжал развиваться. Чтобы он охватил миллион детей. – говорит Хуан Диего Флорес. – Знаю, сколь амбициозно это звучит, но цель у меня именно такая – миллион.