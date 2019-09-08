Первая отставка в кабмине Бориса Джонсона

Британский министр труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку, а также покинула ряды консервативной партии в знак протеста против подготовки правительства во главе с Борисом Джонсоном к жесткому "брекситу".

"В настоящий момент ведется много работы по подготовке к выходу без сделки и недостаточно для ее заключения", — сказала Радд.

Премьер-министр в свою очередь заверяет, что в переговорах с ЕС за последние недели достигнут прогресс, не уточнив в каких именно вопросах. Тем временем в Брюсселе признают, что диалог с Лондоном находится в тупике.

"Я потрясен тем, что премьер-министр, который называет себя консерватором, ведет себя таким образом. Мы партия, которая поддерживает верховенство закона, выступает гарантом нашей Конституции. А сейчас он эту самую Конституцию подрывает, говоря, что, по-видимому, нарушит закон. Это просто смешно и стыдно", — заявил независимый парламентарий и бывший консерватор Доминик Грив.

"Если выйти за пределы Вестминстерского пузыря, лондонского метрополиса, потрясающе ощущать поддержку Бориса Джонсона и его политики. Прежде всего, все что он делает сейчас - это хочет выполнить обещание, данное политиками народу три года назад", — заявляет член консервативной партии Найджел Эванс.

В субботу по улицам Лондона прошли сотни протестующих против "брексита" и правительства во главе с Борисом Джонсоном. Среди призывов — отставка премьер-министра и поддержка мигрантов.