Как живется в Беломорье после "взрыва реактора"

Несмотря на слухи об угрозе для жизни и здоровья, жители небольшой деревни Уйма под Северодвинском, как и многие россияне, с наступлением осени отправляются в лес по грибы да ягоды.

"И рыбу ловим, и в огороде все едим, и ягоды тоже. Раз президент сказал, что все нормально, то что делать?" - сказал корреспонденту Euronews один из местных жителей.

Уйма расположена всего в 40 км от поселка Ненокса в Архангельской области, где в начале августа во время испытаний на ядерном объекте произошел взрыв, унесший жизни семи человек.

В начале недели журналисты местного издания обнаружили на берегу Белого моря недалеко от Неноксы два радиоактивных понтона, которые, предположительно, использовались во время испытаний, закончившихся взрывом. На опубликованных кадрах видно, что радиационный фон на небольшом расстоянии от понтонов достигает 154 микрорентген в час.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации в Архангельской области, которые проводят неспециалисты. "Специалисты проверили (угрозы - прим.) и проверяют. Риска для здоровья населения нет", — сказала она.

Аварию окружает множество тайн. До сих пор не известно, что именно вызвало взрыв и какие последствия он мог вызвать. Несмотря на то, что в конце августа Росгидромет опубликовал изотопный состав выброса, экологи утверждают, что предоставленной информации недостаточно, чтобы оценить риски для местных жителей.

"С одной стороны мы понимаем, что каких-то значительных загрязнений не было, - сказал Euronews Руководитель проекта энергетической программы Greenpeace России Рашид Алимов. - С другой стороны, нельзя исключать, что какие-то выпадения в силу каких-то причин выпали в каких-то местах больше, чем в других. Это может теоретически приводить к локальным загрязнениям. А также мы ничего не знаем о степени загрязнения моря."