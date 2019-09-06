Иран глазами молодёжи: что думает о будущем страны новое поколение?

Мечты, ядерная сделка и враги Ирана. Наш корреспондент Анелиз Боржес встретилась с представителями молодежи исламской республики

Анелиз Боржес, Euronews:

"Что ждет Иран в будущем? Несмотря на то, что многие считают, что этот вопрос обсуждается и даже решается за пределами страны, здесь есть довольно много людей, которые хотели бы высказать свое мнение. Сегодня мы поговорим с молодыми иранцами, которые хотят рассказать, чего они ждут от своего будущего и будущего своей страны в целом. Большое спасибо, что присоединились ко мне сегодня!

Начнем с тебя, Ариан. Что вас сегодня больше всего беспокоит?"

Ариан Набижадех, выпускник университета по специальности "госуправление":

— Несмотря на то, что наше правительство изо всех сил пытается минимизировать последствия санкций, люди не могут найти подходящую работу. И в итоге все они пытаются уехать из Ирана.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Мы как раз об этом говорили с Негин. Вы сказали, что хотели бы эмигрировать. Как вариант — в Канаду. Почему? Почему вы хотите уехать из Ирана?"

Негин Задехи, дизайнер-ювелир:

— Самая главная причина — работа. И я не говорю о деньгах. Я ювелир, а в нашей стране на этом рынке не существует защиты авторских прав. И поэтому мы не можем многому обучиться.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Теперь поговорим с вами. Сепир, какие у вас планы на будущее, и существуют ли у вас мечты, связанные с этой страной?"

Сепир Нажафи, будущий инженер-химик:

— В будущем я хочу быть счастливым. Но здесь я себе этого не представляю. Я хочу уехать из Ирана. Хочу переехать в США. Я был там дважды за последние 4 года. И там все не так, как кажется. Там все почти также как тут, но намного тяжелее. Там больше свободы, люди свободные, и они получают то, что заслуживают своим упорным трудом.

Анелиз Боржес, Euronews:

"А теперь я хочу задать вопрос всем вам. Поднимите руку, если вы согласны. Иногда мы говорим в иностранной прессе и на международной арене, что Соединенные Штаты — это враг Ирана. Согласны ли вы с этим утверждением? Вы согласны? Расскажите, почему вы считаете США врагом?"

Саназ Мердар, менеджер в области телекоммуникаций:

— Я думаю, я немного не поняла вашего вопроса. Я не считаю, что какая-либо страна может быть врагом другой. Все народы хорошие, но в каждой стране есть плохие люди. Чьи действия приводят к тому, что эти молодые люди хотят уехать. И по большому счету эмигрировать они хотят именно по этой причине.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Большая часть мирового сообщества поглощена этими переговорами, этими бесконечными переговорами между Ираном и остальным миром, цель которых — спасти сделку. Вы следите за событиями? Вы смотрите новости каждый день? Вы знаете, что происходит? И беспокоит ли Вас это?"

Матин Шамлу, будущий инженер-химик:

— Конечно. Это очень важно для всех нас. Но это не главное. Мы должны думать о будущем. Если мы хотим достичь наших целей и иметь лучшую жизнь, то нам нужно иммигрировать в другие страны, чтобы начать все с чистого листа.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Я бы хотела задать вопрос Рахе, потому что вы первая сказали мне, что если найдете хорошую работу тут в Тегеране или где-либо еще в Иране, то остались бы. Расскажите поподробнее об этом. Какие у вас перспективы в будущем, и есть ли у вас еще вера в эту страну?"

Раха Эмами, будущий инженер-химик:

— Первая причина — моя семья. Я тоже была за границей, но когда ты дома — все по-другому. Я считаю, что важно остаться здесь и попытаться сделать страну лучше, а не ехать за границу за лучшей жизнью. Поэтому, если появился хорошая работа или лучшие перспективы — можно остаться, почему нет?

Анелиз Боржес, Euronews:

"Спасибо большое вам всем. Возможно как раз именно вы и будете среди тех, кто найдет себя здесь, как вы сказали. И я очень надеюсь, что ваши мечты сбудутся"