Иран сокращает обязательства по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани подтвердил, что в пятницу, 6 сентября, Тегеран начнет реализацию третьей фазы сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). По его словам, таким образом Тегеран сможет проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также будет обогащать уран на том уровне, который необходим стране. При этом, Роухани отметил, что вся деятельность в рамках третьего этапа будет мирной, а сотрудничество с МАГАТЭ продолжится.

Заявление Роухани прозвучало после того, как Соединенные Штаты расширили антииранские санкции и назначили награду в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая может помочь "разрушить финансовые механизмы "Корпуса стражей исламской революции Ирана".

"Мы пошли на этот шаг, потому что КСИР действует скорее как террористическая организации, нежели правительство". - заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

США считают, что нажим на Иран способствует созданию условий для переговоров по новой и лучшей, как считает Вашингтон, ядерной сделке. Иран смотрит в сторону Европы. Накануне Хасан Роухани сказал, что дает европейским державам два месяца на спасение СВПД, заключенного в 2015 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался смягчить ситуацию и предложил США частично разрешить европейским компаниям приобретать нефть у Ирана или предоставить Тегерану кредитную линию на 15 миллионов долларов, чтобы обеспечить возвращение Ирана к полному соблюдению договора. Однако Вашингтон предложение отклонил.