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Иран

Иран ставит ультиматум Европе

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 Павел Барсуков 
Иран ставит ультиматум Европе
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Reuters
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Иран пойдёт на новое сокращение своих обязательство по ядерной сделке, если европейские партнёры до 5-го сентября не предпримут необходимых шагов. Об этом объявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в Москве, на встрече со своим коллегой Сергеем Лавровым.

В Тегеране не оставляют попыток добиться от европейцев гарантий, но не намерены пересматривать договор.

Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана:

«Мы считаем Россию и Китай партнерами, которые помогают нам сохранять СВПД. Эти страны заняли твёрдую позицию и вносят большой вклад в сохранение договора. К сожалению, мы не видим такого же подхода со стороны европейцев. Они не смогли или не захотели предпринять действий, необходимых для выполнения своих обязательств в рамках Совместного плана».

Европейские партнёры пытаются создать механизмы, которые позволят продолжить сотрудничество с Ираном без опасности попасть под санкции США, однако пока безуспешно.

В Иране, ссылаясь на статьи договора, ранее заявили, что будут постепенно отказываться от ряда обязательств. Так, Тегеран уже превысил разрешённые запасы и степень обогащения урана.

Конкретные меры, которые составят новый шаг Ирана, пока не озвучены.

Видеомонтаж • Павел Барсуков