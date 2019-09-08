Глава МАГАТЭ прибыл в Иран: запланированный или экстренный визит?

На фоне растущей напряженности в отношениях Ирана с Западным миром, связанной прежде всего с выполнением условий ядреной сделки, Тегеран в эти выходные принимает особых гостей.

Иран обещает продолжать практику допуска инспекторов ООН к своим ядерным объектам. Делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с Корнелом Феруцэ только что прибыла в Тегеран.

Связан ли приезд особых гостей с сокращением обязательств Ирана по ядерной сделке?

Анелиз Боржес, Euronews:

— Иран обещает продолжать практику допуска инспекторов ООН к своим ядерным объектам. Делегация Международного агентства по атомной энергии только что прибыла в Тегеран. Накануне Иран объявил о начале закачки уранового газа в центрифуги нового поколения в рамках расширения своей ядерной программы, но Тегеран настаивает на том, что он вернется к полному соблюдению соглашения, как только другие стороны договора выполнят свои обязательства.