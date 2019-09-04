Шотландский суд: Джонсон закон не нарушил

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента законно. Такой вердикит вынес в среду Сессионный суд - высший гражданский суд Шотландии в Эдинбурге, рассмотрев иск, поданны группой из 75 депутатов обеих палат британского парламента.

Приостановка работы законодательного органа была одобрена королевой, а решение монарха в Великбритании неподсудно. Но истцы говорят, что оспаривают не само решение, а то, что, попросив об этом королеву, Джонсон представил ей не те мотивы, которыми в действительности руководствовался.

Перерыв, по словам премьера, нужен ему для подготовки новой программы правительства. А истцы утверждают, что его истинная цель - лишить парламент возможности контролировать действия кабмина в отношении "брексита", и это незаконно.