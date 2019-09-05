Папа Римский приехал в Африку

Тысячи верующих встретили Папу Римского Франциска в столице Мозамбика Мапуту. Понтифик начал свой африканский визит, в котором так же запланировано посещение Мадагаскара и Маврикия. Надежда, мир и примирение – вот основные темы поездки, которая проходит всего через несколько недель после подписания между главой Мозамбика и оппозиционной партией национального сопротивления (РЕНАМО) мирного соглашения. Договор призван прекратить многолетнее вооруженное противостояние в стране.

Во всех пунктах своей поездки Папа Франциск запланировал встречи с епископами и прихожанами. 10 сентября понтифик вернется в Ватикан.