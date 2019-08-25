Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Боливия

Папа римский призвал молиться за Амазонию

 Комментарии
 Павел Барсуков 
Папа римский призвал молиться за Амазонию
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Папа римский Франциск в воскресном обращении к верующим призвал молиться за скорейшее прекращение лесных пожаров в Амазонии. Они не прекращаются уже больше трёх недель:

«Давайте помолимся за то, чтобы совместные усилия как можно скорее положили бы этому конец. Эти „лесные лёгкие“ жизненно важны для планеты».

Шесть из девяти штатов бразильской Амазонии просят помощи военных. В субботу президент страны санкционировал участие армии в борьбе со стихией.

В Генеральном штабе доложили, что в регионе размещены 44 тысячи солдат и офицеров, готовых помочь пожарным, а подкрепления можно перебросить из других частей страны.

ВВС уже предоставила самолёты — для тушения с воздуха и для десантирования пожарных отрядов. Техническую помощь предлагают и другие страны.

Однако некоторым из них самим нужна помощь: лесные пожары бушуют и в соседней Боливии. Там уже сгорело 800 тысяч гектаров.

По масштабам нынешние пожары в сельве — крупнейшие по меньшей мере за пять лет. Из-за огромного значения Амазонии для всей планеты происходящее вызвало большую озабоченность во всём мире.

Экологи называют причиной пожаров политику бразильского президента Болсонару. Он, в свою очередь, не исключает, что пожары — как раз провокация эко-активистов.