Папа римский призвал молиться за Амазонию

Папа римский Франциск в воскресном обращении к верующим призвал молиться за скорейшее прекращение лесных пожаров в Амазонии. Они не прекращаются уже больше трёх недель:

«Давайте помолимся за то, чтобы совместные усилия как можно скорее положили бы этому конец. Эти „лесные лёгкие“ жизненно важны для планеты».

Шесть из девяти штатов бразильской Амазонии просят помощи военных. В субботу президент страны санкционировал участие армии в борьбе со стихией.

В Генеральном штабе доложили, что в регионе размещены 44 тысячи солдат и офицеров, готовых помочь пожарным, а подкрепления можно перебросить из других частей страны.

ВВС уже предоставила самолёты — для тушения с воздуха и для десантирования пожарных отрядов. Техническую помощь предлагают и другие страны.

Однако некоторым из них самим нужна помощь: лесные пожары бушуют и в соседней Боливии. Там уже сгорело 800 тысяч гектаров.

По масштабам нынешние пожары в сельве — крупнейшие по меньшей мере за пять лет. Из-за огромного значения Амазонии для всей планеты происходящее вызвало большую озабоченность во всём мире.

Экологи называют причиной пожаров политику бразильского президента Болсонару. Он, в свою очередь, не исключает, что пожары — как раз провокация эко-активистов.