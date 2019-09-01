"Слава богу, пришли пожарные!" – Папа Римский застрял в лифте

Папа Римский извинился за опоздание перед прихожанами, ожидавшими его на площади Святого Петра. Понтифик рассказал, что застрял в лифте.

Франциск, Папа Римский

"Прежде всего, мне нужно извиниться за опоздание, это произошло случайно. Я застрял в лифте на двадцать пять минут. Слава богу, подоспела пожарная служба! Я благодарю их, они смогли это исправить. Аплодисменты пожарной части!"

После коротких объяснений Папа Франциск пригласил верующих помолиться о всем живом на земле и рассказал о своей предстоящей поездке в Африку. Так же понтифик сообщил, что 5 октября он будет председательствовать в совете, который назначит десять новых кардиналов.