Иран: что будет дальше?

Известие о том, что Иран ещё сильнее отступит от условий ядерной сделки, не произвело впечатление на жителей Тегерана. Они говорят, что ожидают дальнейшего обострения ситуации.

– Если они не выполняют своих обещаний, то нельзя им доверять и тем более следовать их курсом, – говорит один из прохожих. – Мы должны исходить из собственных интересов. А для них это всего лишь политическая игра, в которую они играют в своих собственных целях.

«Они» – это, очевидно, Запад. А «игра», как некоторые здесь опасаются, может привести к весьма неприятным последствиям. Так считает эта девушка:

– Думаю, всё дело в упрямстве обеих сторон. А если бы было проявлено дружелюбие, то всё могло бы быть намного лучше.

– И что, по-вашему, будет дальше?

– Если всё будет продолжаться, как сейчас, то, думаю, положение только ухудшится, особенно для Ирана. При этом пострадают обе стороны, но для Ирана удар будет более тяжёлым. Ведь уже сейчас страна находится в непростом экономическом положении. Но если бы главное внимание уделялось людям, то всё было бы иначе. Я считаю, что людьми пренебрегают.

Из Тегерана передаёт корреспондент Euronews Анелиз Боржес:

– Обычные иранцы, возможно, не удивились, когда Тегеран объявил о новых мерах, которые сокращают его обязательства по ядерной сделке. Но для остального мира дело обстоит иначе. И практически всех волнует теперь вопрос: что именно Иран будет делать дальше?

Ответ дал представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Хоссейн Нагави Хоссейни:

– Парламент Ирана потребовал от правительства обеспечить ядерное топливо для использования в моторах и двигателях. А для этой цели требуется уровень обогащения, превышающий 60%, поэтому нам нужен высокий уровень обогащения.

Это значительно приблизило бы Иран к 90% порогу – оружейному урану. Но иранские власти утверждают, что речь не идёт о разработке ядерного оружия:

– Мы преследуем исключительно мирные и промышленные цели. Как уже неоднократно заявлялось, верховный лидер издал фетву, запрещающую использование ядерной энергии для создания вооружений.

Иран настаивает на том, что идущий сейчас процесс эскалации легко обратим, и власти страны обещают вернуться к полному соблюдению соглашения, как только другие подписавшие стороны начнут соблюдать свои обязательства по сделке.