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Германия

Как сосиска помогла объединить Германию

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 Павел Барсуков 
Как сосиска помогла объединить Германию
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Reuters
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Германия отмечает день рождения самого знаменитого своего фастфуда — сосиски карривурст. У легендарного блюда есть автор: Грета Хойвер, владелица закусочной в английском оккупационном секторе Берлина, впервые подала карривурст 4 сентября 1949 года.

Reuters

Для соуса, который и сделал сосиску знаменитой, она смешала экзотические на тот момент ингредиенты, привезённые солдатами союзников: кетчуп, вустерский соус и порошок карри. Им она поливала сосиску, сперва сваренную, а потом обжаренную и разрезанную на кусочки характерной формы. Бумажная тарелка и пластмассовая вилка, воткнутая в кусочек — тоже обязательная часть блюда.

Уже в начале 60-х рецепт проник в ГДР и стал популярен среди осси так же, как и среди весси. Не случайно сегодня на стене сосисочной — фантазия на тему знаменитого поцелуя Брежнева и Хоннекера с Берлинской стены.

Reuters