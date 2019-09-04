Ураган "Дориан": число жертв растет

Не менее мере семи человек, среди них - маленький мальчик - стали жертвами урагана "Дориан" на Багамах.

Территория острова Большой Багама, где проживают около 50 тысяч человек, более, чем на две трети, оказалась под водой. Затоплены или повреждены все морские порты и воздушные гавани, это еще больше осложняет спасательные работы.

Метеослужба США накануне снизила категорию "Дориана" до второй, но на приготовлениях к встрече со стихией в юго-восточных штатах США, где введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена в ряде графств обязательная эвакуация, это не сказалось.

Сотрудник Международного комитета Красного Креста Рафаэль Хэймойр говорит об очень сложной гуманитарной ситуации: "Наша главная задача сейчас - отправить на места группы рекогносцировки, чтобы там произвести оценку случившегося и разработать в деталях операцию по доставке грузов и эвакуации людей".

По данным американского центра по наблюдению за ураганами, "Дориан" находится примерно в 180 км к востоку от побережья Флориды и движется в северо-западном направлении. Скорость ветра в пределах урагана достигает около 175 км/ч.