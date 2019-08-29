"Дориан" усилился до урагана

Тропический шторм "Дориан" в Карибском море усилился до урагана. Он миновал западную и центральную части острова Пуэрто-Рико и американские Виргинские острова.

Согласно прогнозам специалистов, на этих территориях есть опасность наводнений. Накануне в аэропорту столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуане были отменены около сотни авиарейсов.

Ранее директор департамента общественной безопасности Пуэрто-Рико Эльмер Роман заявил:

"Мы работаем над обеспечением безопасности жителей острова. На востоке сохраняются ураганные условия, и мы ведем постоянное наблюдение в других районах, где возможен шквалистый ветер".

"Дориан", вероятнее всего, приблизится к побережью американского штата Флорида в конце текущей недели или начале следующей. Ожидается, что к этому времени он будет классифицироваться как ураган третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителям Флориды рекомендовано запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия.