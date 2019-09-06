"Дориан" добрался до побережья Северной и Южной Каролин

По меньшей мере 30 человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан", сообщают местные власти.

Сейчас "Дориан" ослаб до второй категории и добрался до побережья Северной и Южной Каролин. По данным Национальной метеорологической службы, опасность сильных порывов ветра сохраняется. Более 200 тысяч домовладений и предприятий остались без света. Власти штатов призывают жителей покинуть свои дома. Во Флориде и Северной Каролине из-за урагана умерли пять человек, но власти уточняют, что речь не идет о непосредственных жертвах стихии. Так, например, у одного мужчины произошел сердечный приступ, когда он пытался достать лодку из воды, чтобы ее не повредило.

К выходным ожидается, что "Дориан" может дойти до атлантического побережья Канады, ослабнув к тому времени до первой категории и принеся с собой проливные дожди.

На Багамские острова, больше всего пострадавшие от стихии, приходит гуманитарная помощь, но ситуация по-прежнему остается тяжелой. Рассказывает корреспондент Euronews Филип Клоутер

Филип Клоутер, Euronews

"По данным ООН, 70 тысяч человек из Абако и Большого Багамы нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Эта помощь приходит отсюда, из столицы Нассау, где ее собирают. Отсюда помощь доставляют тем, кто находится на северных островах, и это легче сказать, чем сделать. Добраться туда можно тремя способами: на лодке, самолетом и вертолетом, но есть только один действующий порт, куда можно доставлять продукты питания и другие необходимые вещи. Есть только одна посадочная полоса, которая может доставить ограниченное количество помощи. Эвакуации выполняются, например, на вертолетах береговой охраны США. Я говорил со многими работниками гуманитарных служб здесь, на Багамах, и заметил чувство разочарования, что есть еда, вода и лекарства, но все это застряло здесь, в Нассау. Это самый страшный ураган, когда-либо случившийся на Багамах, и ожидается, что число погибших возрастет".