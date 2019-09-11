Багамы: 2 500 пропавших без вести

Около двух с половиной тысяч человек считаются пропавшими без вести на Багамских островах, пострадавших от разрушительного урагана "Дориан".

Ураган обрушился на архипелаг первого сентября.

По официальным данным, его жертвами стали по меньшей мере 50 человек. На островах разрушены или повреждены около 13 тысяч строений, обширные территории оказались под водой.

Представители Всемирной продовольственной программы (WFP) сообщают, что направили на Багамы экспертную группу в составе 15 человек, которые помогут оценить ущерб и понять, в чем жители островов нуждаются в первую очередь.

Организация уже отправила на острова груз гуманитарной помощи, в частности более 15 тысяч наборов готовой пищи, а также генераторы электроэнергии и оборудование для связи.

В ближайшее время сотрудники программы доставят на Багамы еще 8 тонн еды и предметы первой необходимости.