Британские консерваторы готовы к досрочным выборам

Если досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут до конца года, то, вероятнее всего, консерваторам удастся сохранить большинство в Палате общин. Как свидетельствуют результаты последних соцопросов, за тори во главе с евроскептиком Борисом Джонсоном готовы проголосовать более трети избирателей, в то время как рейтинг лейбористов держится на уровне около 25%.

Тут важно помнить, что в 2017-м соцопросы прогнозировали ещё более уверенную победу консерваторов, но в ходе избирательной кампании лейбористам удалось значительно усилить свои позиции, и в итоге для формирования кабинета министров Терезе Мэй пришлось искать поддержки североирландской Демократической юнионистской партии

Ситуацию осложняет отсутствие единства в вопросе «брексита» как в рядах консерваторов, так и в рядах лейбористов. Среди однопартийцев Джереми Корбина есть и ярые сторонники второго референдума о выходе из ЕС, и сторонники «жёсткого брексита».

Одна из крупнейших партий в Великобритании, которая открыто выступает за отказ от «брексита» и за единую Европу, — это либеральные демократы. Сейчас у них всего 12 мест в Палате общин. Поддержать отказ от «брексита» могли бы также Шотландская национальная партия, Партия Уэльса и Зелёная партия, но они могут выступить и в союзе с победителем выборов, если их голоса будут необходимы для формирования будущей коалиции.

С предложением о союзе к Борису Джонсону уже обращался Найджел Фарадж, лидер новой «Партии брексита», которая в мае на выборах в Европарламент получила наибольшее число голосов в Великобритании. Фарадж призывает объединить усилия, чтобы обеспечить скорейших выход Соединённого Королевства из ЕС без дополнительных условий.