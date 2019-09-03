"Брексит": новая британская дилемма

Сегодня в Палате общин будет представлена петиция, носящая законодательный характер, призванная не допустить "жесткий" "брексит". С этой инициативой выступила оппозиция.

И вот что ответил премьер-министр: "В случае новой просьбы об отсрочке Брюссель выбьет нам почву из-под ног, что сделает любые переговоры невозможными. Я это говорю для того, чтобы продемонстрировать наше единство в достижении цели, депутатам-тори имеет смысл проголосовать против бессмысленного предложения Корбина".

Дисциплинарный комитет консерваторов уже предупредил о недопустимости нарушения партийной дисциплины: часть членов палаты общин от тори собиралась выступить против планов кабмина и поддержать этот законопроект. В этом случае, как было сказано, они лишаться права представлять консерваторов в Палате общин, если решат участвовать в следующих выборах.

Лидер лейбористов ответил своему оппоненту: "Наша цель - поставить под сомнение планы правительства по "жесткому" "брекситу", наша цель - это попытка защитить рабочие места и сохранить уровень жизни населения. Наша цель - предотвратить заключение экономического соглашения с США и Трампом".

Осенняя сессия в Вестминстере начинается во вторник.

Члены нижней палаты определят повестку дня и могут начать рассмотрение законодательной инициативы о блокировании "жесткого" "брексита", поставив ее на голосование.

В случае, если петиция будет принята, в среду правительство выступит со встречной инициативой о проведении досрочных выборов. Эта петиция должна быть рассмотрена и проголосована в тот же день.

В случае ее одобрения - а для этого требуется две трети депутатских голосов, поданных "за", следующие всеобщие выборы в Соединенном Королевстве будут назначены на 14-ое октября.