Решающая неделя по "брекситу"

"Эта неделя будет решающей, чтобы помешать "брекситу" без сделки", - заявил глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Местные сми не исключают, что премьер-министр Борис Джонсон готовит досрочные выборы из-за попыток некоторых членов парламента заблокировать "брексит" без соглашения. Эта тема должна обсуждаться на заседании правительства в понедельник.

Оппозиция же собираются помешать планам главы правительства, представив во вторник законопроект по недопущению жесткого "брексита". В Консервативной партии предупредили: те, кто поддерживает эту инициативу, будут исключены из ее рядов. Среди консерваторов, которые выступают за законопроект, - бывший министр юстиции Дэвид Гок.

В случае если противники политики Джонсона победят и оппозиционный план поддержат в парламенте, депутаты смогут потребовать от премьер-министра продления срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора. Это значит, что дата "брексита" может быть снова отсрочена. Хотя некоторая часть оппозиции отмечает, что продление вторично. Главное - помешать "брекситу" без сделки, который на данный момент намечен на 31 октября.

В случае если оппозиционный план провалится в парламенте, у лидера Лейбористской партии Джереми Корбина будет возможность выразить вотум недоверия правительству. Если достаточное количество парламентариев от правящей партии поддержат Корбина, он сможет возглавить альтернативное правительство и таким образом попытаться предотвратить "брексит" без сделки. Но если же вотум недоверия правительству не будет поддержан парламентариями, то Джонсон продолжит свой путь по выходу Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Во вторник члены британского парламента вернутся после летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные каникулы на пять недель. Таким образом, к завершению каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября текущего года. Она может сделать это раньше, но для этого депутаты должны согласовать сделку по "брекситу". Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.