"Брексит": депутаты готовят ответ

Британские депутаты представят во вторник план по недопущению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях "брексита". Оппозиция уверена, что премьер-министр Борис Джонсон приостанавливает работу парламента именно для этого.

Тем временем министр без портфеля Майкл Гоув, отвечающий за подготовку "брексита" по жесткому сценарию, в интервью британским СМИ в очередной раз отказался исключить возможность того, что правительство сумеет попросту проигнорировать законодательные меры, принятые парламентом.

Лейбористы заявляют, что законодательство рассчитано на то, чтобы гарантировать, что Великбритания не вышла из состава ЕС без сделки, для чего потребуется продление статьи 50 Лиссабонского договора, в которой излагается механизм "развода" с Евросоюзом.

Министр по "брекситу" в теневом кабинете лейбористов Кейр Стармер говорит: "Мы пришли к согласию в том, что единственный выход из ситуации — позволить обществу решить пойти на "брексит" на предложенных условиях либо оставаться в составе ЕС ? Мы находимся в тупике ужена протяжении нескольких месяцев и я думаю, что люди сейчас хотят, чтобы мы продвинулись".

Накануне в Лондоне и других городах Соединенного Королевства прошли акции протеста против решения Бориса Джонсона.

На этом фоне правительство дало старт рекламной кампании жесткого "брексита", на которую из бюджета будет потрачено 100 млн фунтов стерлингов.