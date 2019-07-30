Германия: женщину с ребёнком толкнули под поезд

Немецкая полиция выясняет мотивы мужчины, столкнувшего женщину с ребёнком под прибывающий поезд во Франкфурте-на-Майне.

Трагедия произошла накануне в понедельник на местном железнодорожном вокзале. Восьмилетний мальчик погиб на месте. Его мать удалось спасти. После неудавшейся попытки напасть на ещё одного человека, преступник пустился в бега. Его схватили прохожие и удерживали до прибытия правоохранителей.

"В последний раз он попадал в поле зрения полиции 25 июля. Он угрожал своей соседке ножом, пытался душить, затем запер её в квартире и сбежал. Швейцария выдала общенациональный ордер на его арест", - рассказал Дитер Романн, глава Федеральной полиции Германии.

Выяснилось, что подозреваемый - 40-летний выходец из Эритреи, отец троих детей. По словам главы министра внутренних дел ФРГ, мужчина "считался примером удавшейся интеграции".

Получив убежище в Швейцарии в 2008-ом, он проживал в Цюрихе. А во Франкфурт прибыл лишь за пару дней до нападения. Как пишут СМИ, на сотрудничество со следствием мужчина не идёт.