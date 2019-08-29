Кого выберет восточная Германия?

"Саксония превыше всего" - под таким лозунгом ведёт христианских демократов на выборы в земельный парламент саксонский премьер-министр Михаэль Кречмер. Его предвыборная программа во многом отлична от центральной линии однопартийцев и, в первую очередь, канцлера Ангелы Меркель. В воскресенье пройдёт голосование и другой восточнро-немецкой земле Бранденбурге, здесь список ХДС возглавил Инго Зентфлебен.

Главный соперник христианских демократов - правопопулистская АдГ ("Альтернатива для Германии"). В противовес её антиимиграционной политике Кречмер берёт курс на контролируемую миграцию:

"Вопрос в том, как мы хотим жить вместе. Конфликты будут всегда, но они должны решаться с достоинством, с использованием разумной риторики, именно этого я хочу для Саксонии", - говорит Кречмер, который призывает также свернуть санкции против России как неэффективные и вредные для экономики восточной Германии.

Роста популярности АдГ опасаются и в Бранденбурге, где с момента объединения Германий традиционно сильна социал-демократическая партия. Вот уже шесть лет как должность премьер-министра занимает социал-демократ Дитмар Войдке.

"Мы также должны сказать людям, что имеем дело с правыми экстремистами самой чистой воды в этой партии", - предостерегает избирателей Войдке.

На прошлых выборах правые популисты впервые вошли в ландтаг Бранденбурга, а сейчас, по данным последних опросов, идут ноздря в ноздрю с социал-демократами. В Саксонии ХДС пока обходит АдГ, но всего на 4 пункта (29% против 25%).