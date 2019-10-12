США и Китай близки к торговой сделке

США и Китай достигли принципиальных договоренностей по торговой сделке. Об этом заявил президент Дональд Трамп по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Американский лидер добавил, что теперь нужно только оформить все документально. По словам Трампа, достигнутые договоренности касаются интеллектуальной собственности, финансовых операций и экспорта американской сельхозпродукции.

Мы пришли к соглашению, детали которого будут документально оформлены. Это может занять от 3 до 5 недель. Как вам известно, наши страны будет представлены на саммите АТЭС в Чили. И, возможно, документ будет готов к этому времени или немного позже Дональд Трамп президент США

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры. Обе страны пошли на уступки.

По словам китайских властей, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла на две недели повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары.

В свою очередь, Китай решил с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов ряд наименований продукции из США.