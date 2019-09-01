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Ливан

Израиль – "Хезболлах": напряженность нарастает

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 Мария Сашинская 
Израиль – "Хезболлах": напряженность нарастает
Авторское право
REUTERS/AMMAR AWAD
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Израильские танки были замечены вдоль границы с Ливаном. Напряженность в отношениях между израильскими силами и ливанской шиитской группировкой "Хезболлах" снова выросла после того, как ранее израильские беспилотники взорвались в южном пригороде Бейрута.

Хасан Насралла, лидер "Хезболлах"

"У нас есть столько высокоточных ракет, сколько нам нужно для любой конфронтации, маленькой или большой"

Израиль считает Иран, покровительствующий группировке, главным врагом и определил "Хезболлах" как самую мощную военную угрозу на своих границах. По оценкам израильских военных, группировка располагает арсеналом, насчитывающим около 130 000 ракет разной дальности.

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