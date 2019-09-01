Израиль и "Хезболлах" обменялись ударами

Израиль выпустил более 100 минометных снарядов по югу Ливана в ответ на обстрел, совершенный бойцами шиитской группировки "Хезболлах".

Как заявила Армия обороны Израиля, несколько противотанковых ракет были запущены с ливанской территории по приграничной армейской базе и военной технике. Отмечается, что в результате обстрела ни один израильский военный не пострадал. По данным же "Хезболлаха", среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.

Ответный обстрел не велся по населенным пунктам, однако, над пограничными районами в ливанском небе были замечены израильские беспилотники, совершавшие разведывательные полеты.

Напряженность возросла после того, как неделю назад израильские дроны взорвались в южном пригороде Бейрута.

По мнению Израиля, Иран спонсирует производство высокоточных ракет для "Хезболлаха". Что категорически отрицает ее лидер Хасан Насралла, полагая, что такая "ложь" была попыткой оправдать израильские нападения на страну.

Израиль считает ливанскую группировку самой мощной военной угрозой на своих границах. По оценкам израильских военных, "Хезболлах" располагает арсеналом, насчитывающим около 130 000 ракет разной дальности.