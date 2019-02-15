Новая глава МВД Ливана Райя аль-Хасан о внутриполитических приоритетах

Впервые в истории Ливана и всего арабского мира женщина заняла пост министра внутренних дел. Премьер-министр Ливана Саад Харири 31 января 2019 года объявил о назначении на этот пост бывшего министра финансов Райи аль-Хасан.

Журналист Euronews поговорил с новым министром внутренних дел Ливана о безопасности, проблеме домашнего насилия и об экономическом бремени, усилению которого способствует присутствие в стране почти полутора миллионов сирийских беженцев.

Аль-Хасан рассказала, что назначение на пост министра внутренних дел было для неё неожиданностью. "В Ливане нет проблем с назначением женщин на особо важные министерские посты, - добавила она, - Но хотелось бы, чтобы этот уникальный опыт был использован и другими государствами региона."

Интервью совпало с печальной датой для ливанцев - 14 лет назад в результате взрыва погиб бывший премьер-министр Рафик Харири. Это убийство кардинально изменило положение вещей в Ливане, и повлияло на развитие событий во всем регионе Ближнего Востока. Началась так называемая "кедровая революция" - движение против сирийского военного присутствия в стране. В результате, в апреле 2005 г. Сирия была вынуждена вывести свои войска из Ливана.

Террорист, убивший Рафика Харири, так и не был найден. Как отметила новая глава внутриполитического ведомства, поисками убийцы занимается международный трибунал, созданный совместно ООН и правительством Ливана. Сегодня остаётся только ожидать результатов расследования. Аль-Хасан подчеркнула необходимость найти настоящего преступника: «Мы настаиваем на правде и только на правде».

Министр также обратила внимание на проблему домашнего насилия в Ливане. "Полиция должна принимать обращения от женщин, подвергшихся насилию, выслушивать их в любом мелком или крупном населённом пункте, и серьёзно расследовать такие жалобы (...) Я намерена проявить строгость в этом вопросе", - рассказала Райя Аль-Хасан Euronews. Министр призвала всех пострадавших женщин сразу обращаться в полицию.