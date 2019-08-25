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Ливан

Атака израильских дронов в Бейруте

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 Надежда Дрямина 
Атака израильских дронов в Бейруте
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Три человека получили осколочные ранения в результате атаки израильских дронов, произошедшей в столице Ливана.

В ночь на воскресенье в южном пригороде Бейрута были замечены два беспилотника. Один из них упал возле медиа-центра шиитского движения "Хезболла". Другой - взорвался в воздухе. По версии ливанской стороны, летательный аппарат был заминирован.

Премьер-министр страны Саад Харири расценил произошедшее как "посягательство на суверенитет Ливана" и "угрозу региональной стабильности".

Комментировать инцидент израильские военные отказались. Известно, что за несколько часов до того они нанесли удары по объектам иранских сил и шиитских отрядов недалеко от Дамаска.