Атака израильских дронов в Бейруте

Три человека получили осколочные ранения в результате атаки израильских дронов, произошедшей в столице Ливана.

В ночь на воскресенье в южном пригороде Бейрута были замечены два беспилотника. Один из них упал возле медиа-центра шиитского движения "Хезболла". Другой - взорвался в воздухе. По версии ливанской стороны, летательный аппарат был заминирован.

Премьер-министр страны Саад Харири расценил произошедшее как "посягательство на суверенитет Ливана" и "угрозу региональной стабильности".

Комментировать инцидент израильские военные отказались. Известно, что за несколько часов до того они нанесли удары по объектам иранских сил и шиитских отрядов недалеко от Дамаска.