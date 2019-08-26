"Хезболлах" обещает ответить на ракетный удар Израиля

Израиль нанёс ракетные удары по позициям вооружённой шиитской группировки «Хезболлах» на территории Сирии и Ливана.

Израильские военные объясняют удар по селению Акраба юго-восточнее Дамаска необходимостью сорвать предполагаемую атаку беспилотников со взрывчаткой на Израиль. По утверждению израильского правительства, её готовил иранский спецназ «Аль-Кудс».

«Мы продолжим срывать любые попытки Ирана атаковать нас, прикрываясь тем или иным предлогом, – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. – Я хочу подчеркнуть, что мы не потерпим нападения на Израиль ни от какой страны в регионе. Всякая страна, которая использует свою территорию для нападения на Израиль, столкнётся с последствиями».

В Ливане расценили нападение израильских беспилотников на пригород Бейрута как нарушение договоренности о прекращении огня.

«Я заявляю израильской армии, находящейся на границе. С сегодняшнего вечера будьте готовы ко всему и ждите нас», – предупредил генеральный секретарь «Хезболлаха» Хасан Насралла.

МИД Ливана намерен направить жалобу на действия Израиля в Совет Безопасности ООН. Поддержку действиям Израиля выразил Госсекретарь США Майк Помпео.