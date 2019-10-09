Драма "Два папы" выходит в прокат

Один снискал себе славу консерватора и ушел на покой. Другого называют самым либеральным понтификом последних десятилетий. В новой ленте "Два папы" режиссер Фернанду Мейреллиш рассказывает драматическую историю отречения Бенедикта XVI и восшествия на ватиканский престол аргентинского иезуита Хорхе Марио Бергольо.
Сикстинская капелла, ватиканские сады и остроумные диалоги. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.
"Я сам довольно высокомерен. Наверное, поэтому играть было сложно, но интересно. Образ потрясающий. Я попытался рассказать зрителю о недостатках и слабостях моего персонажа, о его сильных сторонах и о том, что он может. Такого лидера нам очень не хватает в политической жизни"", - признается Джонатан Прайс, актер.
Лента выйдет в ограниченный прокат в конце ноября. 20 декабря состоится ее релиз на стриминговом сервисе Netflix.