Драма "Два папы" выходит в прокат

Один снискал себе славу консерватора и ушел на покой. Другого называют самым либеральным понтификом последних десятилетий. В новой ленте "Два папы" режиссер Фернанду Мейреллиш рассказывает драматическую историю отречения Бенедикта XVI и восшествия на ватиканский престол аргентинского иезуита Хорхе Марио Бергольо.

Сикстинская капелла, ватиканские сады и остроумные диалоги. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

Я большой поклонник Папы Франциска, потому и снял этот фильм. Его голос очень важен в современном мире. Для него наша планета - общий дом. В то время, как вокруг строят стены, он возводит мосты. Его вторая энциклика Laudato Si' посвящена заботе о нашей планете. Это первая энциклика, в которой говорится о Земле, об окружающей среде. Фернанду Мейреллиш режиссер

"Я сам довольно высокомерен. Наверное, поэтому играть было сложно, но интересно. Образ потрясающий. Я попытался рассказать зрителю о недостатках и слабостях моего персонажа, о его сильных сторонах и о том, что он может. Такого лидера нам очень не хватает в политической жизни"", - признается Джонатан Прайс, актер.

Лента выйдет в ограниченный прокат в конце ноября. 20 декабря состоится ее релиз на стриминговом сервисе Netflix.