Саммит "Большой семёрки": воскресное "меню"

Торговые войны, протекционизм, налогообложение цифровых гигантов - такие темы среди прочих значатся в воскресном "меню" саммита "Большой семёрки".

Встречи лидеров стран во французском Биаррице проходят на фоне растущего беспокойства по поводу спада, который переживает мировая экономика. Рост напряжённости в торговых отношениях между Китаем и США усугубляет ситуацию. И в этом позиции Дональда Трампа с его иностранными коллегами расходятся. Большинство высказывается против увеличения тарифов и за скорейшее заключение торгового мира.

Пока участникам форума удаётся ладить между собой, подчеркнули многие по итогам субботних переговоров.Однако ещё один вопрос, который рискует внести разлад, касается цифрового налога, затрагивающего в том числе технологические компании США.

Ранее соответствующий закон был принят во Франции. В ответ Трамп пригрозил обложить пошлинами французские вина.

Также сторонам предстоит обсудить тему пожаров в лесах Амазонии. Споры вызвало предложение Эммануэля Макрона заблокировать соглашение о зоне свободной торговли ЕС-МЕРКОСУР. Против этой инициативы выступили Германия и Великобритания.

Не избежать участникам саммита проблемы "брексита". В утренней беседе с Борисом Джонсоном Дональд Трамп похвалил британского премьера, назвав его "нужным человеком", который "сможет вывести страну из Евросоюза".

Он также пообещал заключить с Великобританией "крупную сделку". Речь идёт о соглашении свободной торговли между странами. Правда, Джонсон отметил, что для этого США должны снять ограничения для британских компаний на американских рынках.