128 Макронов вверх ногами: во французской Байонне защитники природы принесли на акцию протеста официальные изображения франц узкого президента, взятые из мэрий по всей стране. По их словам, это символ бездействия главы государства в вопросах борьбы с климатическим изменениями.

Гийом Пети, Euronews:

«128 портретов Макрона были без спроса сняты со стен государственных учреждений. Манифестанты принесли их сюда, чтобы осудить политику „семёрки“».

Проходящий неподалёку саммит манифестанты называют «лицемерием» и «имитацией деятельности» и не верят, что мировые лидеры всерьёз намерены выполнять обещания бороться с изменением климата.

«Годами нами правят политики, абсолютно неспособные понять ситуацию на планете. Планета-то без нас вполне проживёт, а вот человечество — в опасности из-за собственной тупости».

«Господин Макрон не выполняет свои собственные обещания насчёт климата, хотя давно бы пора. Мы очень злы, потому что всё это выходит из-под контроля. У меня в руках — пустой портрет, который символизирует отсутствие климатической политики президента», — говорят манифестанты.

Портреты выносили из учреждений в течение года, при этом более 90 человек были задержаны. Остальным грозит суд, хотя активисты говорят, что не украли, а «позаимствовали» изображения. Так что многие участники марша несли портреты завёрнутыми в бумагу — чтобы избежать пристального внимания со стороны полиции.