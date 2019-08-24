Саммит G7: ужин у маяка Биаррица

Ужин, ставший официальным открытием саммита "Большой семёрки", прошёл в ресторане "Фар де Биарриц" у подножия городского маяка французского курорта на берегу Атлантики.

Принимая гостей - лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Японии - президент Франции Эммануэль Макрон излучал уверенность и спокойствие. Но впереди ему предстоят напряжённые дни: встреча проходит на фоне лесных пожаров в Амазонии, обострения торговой войны между Китаем и США и остающихся разногласий по ряду глобальных проблем. Всё это может еще больше разделить семёрку, которая пытается выработать общую позицию.

В таких условиях задача Макрона добиться реальных подвижек в вопросах международной торговли, иранской проблемы и климатических изменений достаточно сложна. Он уже успел до открытия саммита встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время ланча, после чего Трамп написал в Twitter, что между двумя странами "много хороших вещей". Но ранее он резко отреагировал на цифровой налог, которым Париж намерен обложить IT-гигантов, и пообещал в ответ ввести высокие пошлины на французские вина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обсудить на саммите не только проблемы "брексита", но и состояние мировой торговли.

"Я очень обеспокоен происходящим, эти ростом протекционизма и пошлин, который происходит на наших глазах. Великобритания старается быть открытой, устремленной в будущее свободной страной, в этом направлении мы и собираемся двигаться дальше, потому что я думаю, что это хорошо для всего мира", - сказал британский премьер.

Гийом Пети, Euronews:

"После первого дня, отмеченного многочисленными заявлениями и высказанными опасениями по поводу торговых войн, лидеры "большой семёрки" в воскресенье проведут серию двусторонних переговоров и рабочих сессий. Экологический кризис в Амазонии усложнил ситуацию. Что касается организаторов "антисаммита", то они решили отменить запланированную на воскресенье протестную акцию после беспорядков, в которые вылилась несогласованная с властями манифестация в Байонне".