G7: бедные, богатые и торговые войны

Саммит G7 начался на фоне обострения торговой войны между Китаем и США. В эту пятницу КНР объявила о повышении пошлин на американские товары на товары в общей сложности на около 68 миллиардов евро. В Пекине говорят, что это ответная мера на введенное Вашингтоном дополнительное обложение китайских товаров пошлинами на 270 миллиардов евро, которое вступит в силу с сентября.

Президент США Дональд Трамп призвал американские компании начать поиск альтернативы производства своей продукции в Китае, перемещать производство в другие страны или возвращать домой, в США.

На своей страничке в Twitter Трамп заявил: "Ситуация, при которой Китай год за годом зарабатывает и ворует огромные суммы денег из США должна прекратиться, и она прекратится. Я приказываю нашим замечательным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю".

Глава Белого дома также приказал всем американским перевозчикам осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила из Китая и отказывать в его доставке.

Американо-китайская торговая война негативно сказывается на мировой экономике, это одна из причин недавнего пересмотра прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП до 3,2% процента, а Всемирный банк - до 2,6%.

В своем последнем докладе Всемирный банк подчеркнул, что сильный экономический рост необходим для сокращения бедности и повышения уровня жизни. А пока разрыв между богатыми и бедными в большинстве стран G7 не сокращается. В совокупности население США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии владеет более чем 50% общего мирового богатства. Причём самые обеспеченные, владеющие более чем 50% богатств в этих странах, составляют всего лишь 10% от всего населения. А на долю бедных , которых в этих странах больше 50% населения, приходится лишь 10% всех богатств. С замедлением мировой экономики это неравенство в ближайшее время сократить не удастся.