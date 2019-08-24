Cаммит G7, Джонсон и "брексит"

Саммит G7 в Биаррице - дебютный для нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Перед этим он уже провёл встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пытаясь добиться пересмотра соглашений по "брекситу". В рамках саммита Джонсон встретится и с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно выступал в поддержку "брексита" и уже обсудил с британским премьером по телефону будущее соглашение о свободной торговле между двумя странами.

В Биаррице Джонсон обсудит проблему "брексита" и с Дональдом Туском. Глава Евросовета в субботу заявил, что ЕС открыт к сотрудничеству по вопросу выхода Великобритании из сообщества, но только в том случае, если речь не будет идти о "брексите" без соглашения.

Завтра я встречусь с премьер-министром Борисом Джонсоном. Надеюсь, он не захочет войти в историю как "Мистер без сделки" Дональд Туск председатель Евросовета

"Завтра я встречусь с премьер-министром Борисом Джонсоном. Надеюсь, он не захочет войти в историю как "Мистер без сделки", - написал Туск на своей странице в Twitter, добавив, что "ЕС готов выслушать реалистичные предложения, приемлемые для всех его членов, в том числе и Ирландии, если и когда британское правительство их представит".

В Брюсселе неоднократно отмечали, что не готовы вносить изменения в соглашение о выходе Великобритании из ЕС - одном из двух согласованных документов по "брекситу". Но Джонсон хочет внести изменения именно в это соглашение, так как именно в нём содержится пункт об ирландской границе, вызывающий недовольство британского парламента

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 31 октября 2019 года.